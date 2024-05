„Rosen und Dornen!“ Geht Tel, wenn Tuchel bleibt?

So oder so will der 19-Jährige in der neuen Saison wieder voll angreifen. „Mathys wird zur Verfügung stehen und weiter lernen, um seinen Ruhm und die Titel zu erobern, auf die alle in München warten. Das ist sein einziges Anliegen nach einer lehrreichen Saison. Er ist 1000 Prozent ‘Mia san mia‘ und stolz darauf“, so die klare Ansage von Camara.