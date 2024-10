Makellos! 99ers geigen weiterhin groß auf

Den Statistiken zum Trotz

Dabei sah die Statistik vor dem Duell alles andere als rosig aus. Acht der letzten neun Duelle gingen an die Kärntner, der letzte 99ers-Sieg in Klagenfurt datierte überhaupt mit 19. Dezember 2021 (4:1). Doch heuer ist beim besten steirischen Eishockey-Klub unter der Führung von Neo-Präsident Herbert Jerich bekanntlich alles anders. Zwar ging der KAC nach nicht ganz zehn Minuten in Front. Doch davon ließ sich die Truppe von Trainer Harry Lange nicht beeindrucken. Kapitän Holzer traf zum Ausgleich, Huber sorgte für die Führung und Ex-KAC-Crack Kernberger stellte von der Strafbank zurückkommend auf 3:1. Zur Freude der rund 50 Grazer Fans im Gästeblock. Und auch auf die ein oder andere kleine Reiberei am Eis mussten die Besucher nicht verzichten.