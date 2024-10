KAC bezwingt Vienna Capitals, erster Sieg für Linz

Der KAC hat im sechsten Spiel den dritten Sieg nach regulärer Spielzeit in der ICE Hockey League eingefahren. Der Vorjahresfinalist behielt am Dienstag vor 3.626 Zuschauern in der Klagenfurter Stadthalle gegen die Vienna Capitals mit 3:2 (1:0,1:1,1:1) die Oberhand.