Goldbraunes Glück: Das Schnitzel spaltet das Volk

Die Diskussion um das wahre, korrekt zu verzehrende Schnitzel wird in Wien mindestens so heiß geführt wie Integrationsdebatten oder die ballesterische Vorherrschaft zwischen Hütteldorf und Favoriten. Dass es Integrationsministerin Susanne Raab bei der jüngst aufgepoppten Leitkulturdebatte dezidiert „nicht um das Schnitzel“ ginge, tut hier nichts zu Sache. Beim panierten Schweinernen ist der Wille des Volkes fraglos stärker als jener seiner gewählten Vertreter. Wobei das originale Wiener Schnitzel natürlich vom Kalb ist und das Grundrezept angeblich einst von Feldmarschall Radetzky aus Italien zu uns importiert wurde. Dazu wird gerne diskutiert, ob man es in Öl, Butterschmalz oder Schweineschmalz bäckt und in der Pfanne oder der Fritteuse zubereitet. Sie sehen – das Wiener Schnitzel ist in vielerlei Hinsicht eine Wissenschaft für sich.