Gürtel: Wien braucht antikapitalistische Subkultur

Man errichtet Schranken an freien Zonen, die niemanden stören. Man strukturiert und nimmt Veranstaltern und Künstlern die Möglichkeit, sich ohne großen Stress und ohne anderen zu schaden, auszuprobieren und scheitern zu dürfen. Für das Gros der Menschen mögen subkulturelle Szenen schmuddelig, grindig oder abartig wirken. In einer Zweimillionenstadt muss neben dem Champagner am Graben aber auch Raum für das Dosenbier an der U-Bahn sein. Neben dem Prunk in der Staatsoper verschmierte Wände in den Gürtel-Lokalen. Neben dem filigranen Walzer das rotzige Punk-Konzert. Es geht nicht darum, dass Subkultur sich über das Gesetz stellen und mit allem durchkommen soll. Aber es geht um die Frage, wie man im öffentlichen Raum mit jenen umgeht, die kein Gewinnbestreben, aber eine gemeinschaftlich gute Zeit haben wollen. Die sich nicht dem Diktat des Turbokapitalismus unterwerfen. Gemeinschaft gilt für uns alle und eine Weltstadt muss Raum für nichtkommerzielle Subkultur zur Verfügung stellen.