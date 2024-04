Nach Wintereinbruch wird es wieder sommerlich warm

Die neue Woche beginnt laut Prognose mit einem sich noch weiter verstärkenden Hochdruckeinfluss. So wird am Montag im ganzen Land reichlich Sonnenschein erwartet. Am Himmel sind nur ein paar dünne Schleierwolken zu sehen. Der Wind weht nur schwach bis mäßig, in der Ostregion und in einzelnen Föhnstrichen der Alpennordseite auch lebhaft aus Ost bis Süd. Die Frühtemperaturen liegen bei vier bis 14 Grad. Untertags wird es mit 20 bis 27 Grad wieder ausgesprochen frühlingshaft.