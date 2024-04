Sisi & Co: Was waren ihre geheimen Leidenschaften?

Dieses Mal im Mittelpunkt: Sisi & Co und die geheimen Leidenschaften der Habsburger. Denn ihr Lebensweg war von Geburt an vorgeschrieben: Sie hatten der Republik zu dienen. Zu tun, was ihnen beliebte, war da kaum möglich. Mussten sie doch als regierende Kaiser, Erzherzoge mit militärischen oder repräsentativen Aufgaben, Erzherzoginnen, als unterstützende Ehefrauen und Mütter fürs Vaterland da sein.