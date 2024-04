Frau flüchtete vor Verfolger auf Polizeirevier

Biss Polizisten in den Arm

Polizisten nahmen den Mann daher gegen 23.30 Uhr fest und brachten ihn in den Arrestbereich der Inspektion. Dort attackierte der 32-Jährige einen Beamten und biss diesen in den Arm. Eine offene Wunde entstand durch den Schutz der Kleidung nicht, der Biss war jedoch so fest, dass der Verletzte in einem Spital behandelt werden musste und seinen Dienst nicht fortsetzen konnte.