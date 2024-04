Gewalttäter zu mehrjähriger Haftstrafe verurteilt

Allein die Verlesung der Anklageschrift durch Staatsanwalt Simon Mathis nahm schon einige Zeit in Anspruch. Der sprach von einer langen Liste an Gewaltdelikten des 27-jährigen Kriminellen, nach dem bereits im Vorjahr gefahndet wurde. Unter den Anklagepunkten: versuchte schwere Körperverletzung, gefährliche Drohung, versuchte schwere Nötigung, versuchter Einbruchsdiebstahl, Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Waffengesetz. Begangen hatte der dreifach Vorbestrafte die Taten im vergangenen Jahr in Bregenz.