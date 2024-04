Auch mit Schrotkugeln im Rücken wieder Weltklasse

Ausnahmen bestätigen die Regeln! „They never come back“ (Sie kommen nie zurück) heißt es in der Weltspitze des Sports, wenn Champions die Bühne einmal verlassen. Eigentlich. Denn immer wieder schaffen es Ausnahmeathleten wieder ganz nach oben, speziell Österreicher sind anscheinend mit dem Comeback-Gen ausgestattet. Ein Überblick: