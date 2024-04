„Wichtige Gründe“: Benko sagt für U-Ausschuss ab

Gerichtstermin in Innsbruck am Mittwoch

Zusätzlich weist der Anwalt darauf hin, dass Benko am Mittwoch einen Gerichtstermin in Innsbruck wahrzunehmen habe, der bereits seit Anfang März der Ediktsdatei zu entnehmen sei. In diesem Gerichtstermin geht es um sein persönliches Insolvenzverfahren als Unternehmer. „Benko hat sich daher gleich aus mehreren wichtigen Gründen für den Mittwoch gerechtfertigt entschuldigt“, betont Wess.