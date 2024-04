Verletzter ÖSV-Abfahrer darf auf Heimrennen hoffen

Der Verletzungsteufel wütete in der vergangenen Saison nicht nur bei den ÖSV-Damen, sondern auch den Herren. So erwischte es nur wenige Tage nach Marco Schwarz auch Nachwuchsabfahrer Martin-Luis Walch. Nun kommen gute Nachrichten vom jungen Vorarlberger, der sich in seiner Comebacksaison möglichweise auf ein ganz besonderes Highlight freuen darf.