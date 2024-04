Schopp: „Unmögliches ist für uns heuer möglich!“

Sehr vorstellbar ist aber, dass Tobias Kainz heute wieder eine tragende Rolle erhält: „Der Tobi ist ein stabiler Faktor und kann in unserer Idee alles bespielen“, streicht Schopp den enormen Wert des 31-jährigen Allrounders, der seit 2018 in Hartberg ist, hervor, „die Gespräche über seine Vertragsverlängerung sind so gut wie abgeschlossen. Ich gehe davon aus, dass er auch nächste Saison wieder in Hartberg ist.“