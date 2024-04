Funkmast würde Blick auf Wahrzeichen verschandeln

Rund um Mödling prägen zahlreiche Bauwerke und künstliche Ruinen, die einst der Fürst von Lichtenstein in seinem Landschaftspark errichten ließ, die Aussicht über den Stadtwald. Und der Blick auf eines dieser beliebten Ausflugsziele soll nun durch einen Funkmast verstellt werden. Denn just am Fuße des kleinen Anninger, auf dessen Gipfel der berühmte Husarentempel thront, will ein Mobilfunkbetreiber eine Sendeanlage bauen.