Touristin stürzt beim Posieren in aktiven Vulkan

Erneut hat die Suche nach dem perfekten Urlaubsfoto für eine Touristin ein tödliches Ende genommen. Eine Chinesin hat sich zu nah an den Kraterrand des Vulkans Ijen in Indonesien gewagt – die 31-Jährige verlor das Gleichgewicht und stürzte 76 Meter tief in den aktiven Vulkan.