Für Foto posiert: Tourist stürzt von Klippe in Tod

Selfie-Unfälle keine Seltenheit

Er forderte Touristen auf, unbedingt Sicherheitsrisiken zu vermeiden, da es schon mehrfach zu Unfällen in der Region gekommen sei. So war dem Bericht zufolge Ende vergangenen Jahres ein indonesischer Tourist an derselben Klippe verunglückt. Er überlebte schwer verletzt. 2018 stürzte ein chinesischer Urlauber von einer anderen Felswand auf Nusa Penida in den Tod, als er ein Selfie machen wollte.