Jetzt ist der gefährlichste Zeitpunkt für Marillen

Gefahr noch nicht überstanden

In der Nacht auf Montag hatte es bereits gefroren, aber nicht lange genug, um ernsthafte Schäden anzurichten, so der Landwirt. Bevor es Mitte dieser Woche wärmer wird, müssen die Landwirte und ihre Früchte am Mittwochmorgen noch einmal zittern. Auch danach sind Marillen, Kirschen und Co noch nicht über den Berg: Hagel, Stürme oder kalte Eisheilige können die Ernte noch ruinieren.