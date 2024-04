Ziegenhirte bei der PKK: Terrorprozess statt Asyl

Es ist nicht das erste Mal, dass Asylwerber in Österreich als Terroristen in U-Haft landen, weil sie bei der Erstaufnahme mit Heldentaten in ihrer Heimat prahlen, um als politisch Verfolgte zu gelten. In diesem Fall gab ein Türke (41) an, geflüchtet zu sein, weil er für die kurdische PKK gearbeitet habe. Er dachte, das wäre in Österreich gut für ihn – stattdessen landete er als mutmaßlicher Terrorist vor dem Klagenfurter Landesgericht.

„Ich habe alles erfunden“, beteuerte er. Eigentlich habe er zu seinen Geschwistern in die Schweiz reisen wollen, sei mit Schleppern dann aber in Österreich gelandet. Um aufgenommen zu werden, habe er sich etwas zusammengedichtet, wonach er für kurdische Freiheitskämpfer als Kurier unterwegs gewesen sei.