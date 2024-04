KAC-Überflieger Bischofberger hofft aufs WM-Debüt

Erst acht Länderspiele

Für Bischofberger – der trotz seiner Qualität erst acht Länderspiele für Österreich absolviert hat – wäre es sogar das WM-Debüt. Nach seiner überragenden Saison beim KAC (27 Tore und 26 Assist) will sich der pfeilschnelle Stürmer im Teamdress versuchen. „Ich bin beim Camp dabei und hoffe, dass ich den Cut schaffe“, sagt der 29-Jährige. Donnerstag geht’s in Garmisch ohne die Finalspieler (auch neun Salzburger rücken ein) gegen Deutschland – am Samstag in Zell am See sind alle dabei.