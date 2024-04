Bei Kärntens Feuerwehren herrscht großer Andrang

Großes Engagement, eine gelebte Kameradschaft und ein hohes Ausbildungsniveau, das sind die Zutaten, die Kärntens Freiwillige Feuerwehren auszeichnen. Da verwundert es auch nicht, dass immer mehr Kärntner sich die (noch) grüne Einsatzuniform anziehen, um anderen in Notsituationen zu helfen – alles ehrenamtlich, versteht sich. „Wir hatten heuer 110 Bewerbungen für die Grundausbildung“, bilanziert Bezirksfeuerwehrchef Libert Pekoll: „Wir mussten die Stundenpläne ändern und Kameraden im Bezirk Villach-Stadt unterbringen, um allen Interessierten die Ausbildung zu ermöglichen.“ Bisher hatten sich im Ausbildungszentrum des Bezirkes Villach-Land in Feffernitz an die 60 Männer und Frauen jährlich das Basiswissen für den Lösch- und technischen Einsatz geholt.