Energiewende in unseren eigenen vier Wänden

Und mit den Gesamtlösungen von Krone Sonne gelingt es wirklich jedem, nachhaltig und effizient eigenen Strom zu produzieren, Verbrauch und Einspeisung im Griff zu haben und so seine Stromkosten deutlich zu senken. Sonnenstrom im größtmöglichen Umfang selbst nutzen und von maximaler Ersparnis und Unabhängigkeit profitieren – so einfach ist das. Nicht nur im Hinblick auf die gekürzte Strompreisbremse und erhöhte Netztarife sollte man daher lieber früher als später in die eigene Energieunabhängigkeit investieren. Damit ist man auf der sicheren Seite, wenn weitere Teuerungen auf uns zurollen.