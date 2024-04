Hund lief nach Unglück alleine nach Hause zurück

Ein 83-Jähriger rutschte am Samstagmorgen in Liezen während eines Spazierganges mit einem Hund auf nassem Untergrund aus und stürzte rund 50 Meter ab. Eine nachkommende Fußgängerin bemerkte den Unfall und setzte die Rettungskette in Gang. Der 83-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.