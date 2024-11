Dachdecker stürzte in die Tiefe – Lebensgefahr

Ein 43-jähriger Passant beobachtet am Freitag, wie ein Dachdecker in die Tiefe stürzte. Der Mann setzte umgehend die Rettungskette in Gang. Der 52-jährige Arbeiter knallte auf ein Betondach. Er wurde schwer verletzt. Nach einer Erstversorgung wurde er vom Roten Kreuz ins LKH-Univ. Klinikum Graz gebracht, wo er sofort operiert wurde. Der Mann befindet sich allerdings noch immer in Lebensgefahr.