Pauger gelingt in Australien Schritt nach vorne

Am Mittwoch geht es nach China

Was er wirklich drauf hat, kann der Heeressportler bereits am nächsten Montag beweisen, wenn in Chengdu (Chn) ein Weltcup über die olympische Distanz ansteht. „Diese Strecke sollte mir besser liegen. Zudem ist es bei mir oft so, dass ich bei zwei Rennen hintereinander, im zweiten deutlich besser bin“, sagte Pauger, der noch bis Mittwoch in Australien trainiert, ehe es nach China geht.