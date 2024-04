Wie Europas Politik auf TikTok Jugendliche umwirbt

Das „Reuters Institute for the Study of Journalism“ hat 2023 festgestellt, dass immer weniger Menschen den traditionellen Medien vertrauen und sich immer mehr auf TikTok informieren. Laut dem Bericht bedienen sich 20 Prozent der 18- bis 24-Jährigen des rasant wachsenden Netzwerks auch für politische Nachrichten. In Deutschland nutzen immerhin zwei Drittel der 14- bis 19-Jährigen diese Plattform, wie der Politikberater Johannes Hillje zu Reuters-TV sagte. In vielen Ländern dominieren auf TikTok rechtspopulistische Parteien.