Wer die Schuld an der „Reblaus-Misere“ trägt

Kritik an den Landesbahnen

Für den ÖVP-Politiker sei es aber auch der Beweis, dass hier sehr wohl drei Fahrten möglich wären: „Es fehlt aber augenscheinlich der Wille, das Angebot bereits am Mai beizubehalten“, sieht er den Ball bei Verkehrslandesrat Udo Landbauer. Denn laut NÖVOG, die in die Verantwortung des FPÖ-Landesvizes fällt, sei die Fahrplanumstellung der ÖBB schuld am nun eingeschränkten Angebot. „Bis zum vergangenen Jahr war das allerdings nie ein Problem“, wettert Lang.