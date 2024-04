Reblaus Express: Im Juli fahren doch mehr Züge

Mehr Zugpaare im Sommer auf Schiene

Verkehrslandesrat Udo Landbauer verkündete nun einen ersten Teilerfolg: An den Samstagen im Juli sollen tatsächlich wieder drei Zugpaare unterwegs sein. „Das Erlebnis Reblaus Express ist einzigartig und soll erhalten bleiben“, so Landbauer. Die Erkenntnisse von heuer sollen dann in den Fahrplan 2025 einfließen.