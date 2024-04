Weichenstellung für den beliebten Reblaus Express

Landbauer: „Von mir gibt es ein klares Festhalten an der schönsten Zugverbindung zwischen dem Wald- und dem Weinviertel.“ Schuld an den Ausfällen trage eine Fahrplanumstellung der ÖBB in Retz, dem Knotenbahnhof, den die ÖBB für Fahrten in Richtung Tschechien nutzt und die NÖ-Bahnen nach Drosendorf abfahren.