So viel zahlt der Staat an die Familien

Ob Familienbonus Plus, die Familienbeihilfe, das Kinderbetreuungs- oder Schulstartgeld sowie Steuererleichterungen – der österreichische Staat investiert auch im Kampf gegen die Armutsgefährdung doch einiges in die Zukunft unserer Kleinsten. Das belegt jetzt eine neue, 37 Seiten starke Studie der EU-Kommission. Die Daten stammen aus den Jahren 2019 bis 2022, noch bevor bei uns die Familien- und Sozialleistungen valorisiert, also an die Inflation (seit Anfang 2023) angepasst wurden. So beträgt dadurch die Unterstützung am Beispiel einer Familie immerhin 2200 Euro mehr pro Jahr.