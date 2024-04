Sanierung im Tauernklinikum – Land investiert

51 Millionen Euro investiert das Land Salzburg alleine in Mittersill, um zusammen mit dem zweiten Tauernkliniken-Standort in Zell am See die Gesundheitsversorgung von rund 90.000 Pinzgauern – und es kommen auch viele Tourismus-Gäste dazu - zu sichern. Insgesamt wird ein 63 Millionen Euro starkes „Gesundheitspaket“ vom Land Salzburg in die Region gebracht.