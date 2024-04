Duo nahm Pensionisten binnen Minuten Erspartes ab

Stellen Sie sich vor, Ihr Telefon läutet. Die Person erzählt, sie sei von der Polizei, und berichtet von einem schrecklichen Unfall eines geliebten Verwandten. Am Ende des Tages will der perfide Anrufer nur eines – ältere Menschen um Bargeld, ihr Erspartes erleichtern. Und damit Existenzen zerstören. Trotz aller Warnungen häufen sich die Fälle. „Telefonbetrug in verschiedenen Variationen ist wie eine Pandemie“, schildert ein Ermittler.