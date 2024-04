Witwe übergab falschen Polizisten 1,5 Mio. Euro

Witwe löste panisch Konten auf

Panisch klapperte die betagte alleinstehende Dame daraufhin mehrere Geldinstitute in der Bundeshauptstadt ab und löste alle ihre teils über Jahrzehnte angesparten Konten auf. Insgesamt hob das Opfer rund 1,5 Millionen in Euro und Fremdwährungen ab, übergab die Bargeldsumme einem Abholer, der „alles in Sicherheit“ bringen sollte.