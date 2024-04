Dortmund gegen Bayer Leverkusen- ab 17.30 Uhr LIVE

Bayer Leverkusen machte am 29. Spieltag die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte klar und hat mit 79 Punkten nach 29 Partien die beste Bilanz aller Teams in der Bundesliga-Historie. Nur zweimal in der Bundesliga-Geschichte fiel die Meister-Entscheidung früher in einer Saison: jeweils zu Gunsten von Bayern München 2012/13 und 2013/14.