Das sind Leverkusens Gesichter des Meistererfolges

Fernando Carro: Der in Barcelona geborene Carro kam mit Fußball in Berührung, als Ex-ÖFB-Stürmerstar Hans Krankl 1978 zu Barça wechselte. Carros Mutter war die Spanisch-Lehrerin von Krankls Frau Inge. Die Familien freundeten sich an. Auch den deutschen Trainer Udo Lattek unterrichtete Carros Mutter. Während des Studiums des Wirtschaftsingenieurwesens in Österreich wohnte Carro bei der Familie Krankl, arbeitete nebenbei als Sportjournalist. 1993 ging er zu Bertelsmann und bekleidete mehrere Manager-Posten. Im April 2018 wurde er Club-Chef bei Leverkusen und gab vom ersten Tag an Titel als sein Ziel aus.