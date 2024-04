Keine Asylwerber mehr in Steyregger Ex-Hotel

Das als Asylunterkunft genutzte ehemalige CoHotel in Steyregg war zuletzt immer wieder in den Schlagzeilen. Nun steht das Gebäude vorerst leer: Am Donnerstag zogen die letzten jugendlichen Asylwerber aus der Unterkunft aus. Das Gebäude bleibt aber im Eigentum der für Flüchtlingsquartiere zuständigen BBU.