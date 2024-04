Grüne empfehlen Diät beim Bodenfraß

Bauland bebauen, nicht horten

So plädieren die Grünen etwa dafür, bereits gewidmete Fläche zu verbauen, anstatt noch mehr Bauland anzuhäufen und zu horten – immerhin ist ein Drittel der bereits gewidmeten Baugründe noch unbebaut. „Machen wir weiter wie bisher, verlieren wir in Vorarlberg in 14 Jahren eine Fläche, die der gesamten Ackerfläche Vorarlbergs entspricht. Dann wird es keine Kartoffeln mehr aus Vorarlberg und keine Ländle Kalbsbratwurst mehr geben“, ergänzt Hammerer. Deswegen fordert sie die Sicherung hochwertiger landwirtschaftlicher Flächen.