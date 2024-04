56 Prozent können frei über Körper entscheiden

Weitere Gründe für fehlende körperliche und sexuelle Selbstbestimmung sind etwa Abtreibungsverbote und Genitalverstümmelung. Der Bericht des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen untersucht die vergangenen 30 Jahre. Dabei zeigt sich, dass heute doppelt so viele moderne Verhütungsmittel verwendet werden als noch vor 30 Jahren, und ungeplante Schwangerschaften zurückgegangen sind. Mädchen und junge Frauen zwischen 15 und 19 Jahren bekommen heute seltener ein Kind als noch 1994. Zudem ist die Müttersterblichkeitsrate weltweit gesunken. In einigen Ländern wie den USA stieg die Müttersterblichkeitsrate zwischen 2016 und 2020 aber wieder an. Damit sind Frauen gemeint, die während der Schwangerschaft, Geburt oder kurz nach der Entbindung sterben.