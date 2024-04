Olivia Munn: „Dem Krebs ist egal, wer du bist“

„Dem Krebs ist egal, wer man ist“

„Ich war niemand, der sich vor dem Tod fürchtete,“ so die Schauspielerin. „Ein kleines Baby zu Hause zu haben, machte aber alles noch viel angsteinflößender“, so die Schauspielerin. Laut „People“ hätte sie zwei Wochen nach der Diagnose in Deutschland an einem neuen Film arbeiten sollen. „Man lernt, dass es dem Krebs egal ist, wer man ist. Es ist ihm egal, ob man ein Baby hat oder ob man keine Zeit hat“, schildert Munn. „Er kommt auf dich zu, und du hast keine andere Wahl, als dich ihm entgegenzustellen“.