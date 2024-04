Gegen „Volleyball-Red Bull“ braucht‘s jetzt Flügel

Das Auf und Ab ging im vierten Durchgang weiter – wobei die Hirczy-Truppe auch da den Top-Klub bis aufs Blut fordern konnte. Erst im Finish folgte das K. o., der zweite Matchbal für Tirol saß – 25:22. Jetzt kann Hypo am Samstag in der Hartberg-Halle (20.20) bereits Meister werden. Dort werden das aber Richard Hensel und Co. verhindern wollen. Ziel ist der erste Sieg in der Geschichte des TSV in einer AVL-Finalserie. „Wir können stolz auf uns sein“, so Hensel, „dort spielen erfahrene Legionäre, bei uns junge Österreicher. Dass wir hier stehen, ist schon ein Traum.“ Zum Titel gratulieren will man Tirol aber noch nicht: „Wir waren diesmal viel besser als im Heimspiel. Diesen Schwung wollen wir mitnehmen und noch einmal am Samstag richtig angreifen.“