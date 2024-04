Jedes zweite Wahlversprechen wird gehalten

„Mehr als heiße Luft“

„Es gibt kein Anzeichen, dass die Anzahl an Wahlversprechen in der jüngeren Zeit zugenommen hat“, sagte die Politologin, die an der Universität Graz arbeitet. Sie hat zudem analysiert, ob das, was gesagt worden war, tatsächlich eingehalten wurde. Ihr nach trifft das auf etwas mehr als die Hälfte der Forderungen in den Wahlprogrammen zu. „Wir können also sagen, Wahlversprechen sind mehr als ‘heiße Luft‘, auch wenn die öffentliche Wahrnehmung anders ist (...).“ Die Wissenschaft spreche hier von einem Wahl-Paradoxon.