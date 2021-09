Das steckt hinter den Grazer Wahlversprechen

ÖVP

In der ersten Plakatwelle affichierten die Schwarzen Fotos von Senioren und Kindern, in der zweiten Tranche füllt nur Bürgermeister Siegfried Nagl die Plakatfläche aus. „Das erinnert mich an Wolfgang Schüssels Slogan ,Wer, wenn nicht er’ im Jahr 2002“, sagt Wassermann. Warum? Die Wahlmotiv-Forschung zeige: Es werde primär die Person Nagl gewählt, weniger die Partei. „Daher wäre es völlig verrückt, die starke Marke Nagl nicht in den Fokus der ÖVP-Kampagne zu stellen!“