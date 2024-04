Lehár Festival: Raritäten frisch, frech und frivol

Den Auftakt bildet die Revueoperette „Märchen im Grand Hotel“ (Premiere am 6. Juli) des Komponisten Paul Abraham in einer eigens arrangierten Fassung. Jazz und klassische Operette verbinden sich auf rasante Weise mit Tanz, Witz und Emotion. Die Geschichte spielt in einem eleganten Hotel an der französischen Riviera und handelt von einem bankrotten amerikanischen Filmproduzenten.