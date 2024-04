Die archäologischen Schätze der Südweststeiermark

Viele regionale Initiativen

Doch nicht alle archäologischen Schätze, die in der Südweststeiermark gefunden wurden, sind auch in der Dauersammlung zu sehen. Das liegt daran, dass sich neben dem Universalmuseum Joanneum seit mittlerweile 100 Jahren auch unzählige lokale Initiativen der Erforschung und Aufbereitung des archäologischen Erbes dieses historisch so spannenden Landstrichs verschrieben haben. 2019 haben sich diese zur „ArcheoRegion Südweststeiermark“ zusammengeschlossen. Ihre Arbeit wird nun in der Sonderausstellung „Die geformte Welt“ im Archäologiemuseum in Graz gewürdigt.