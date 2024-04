Jetzt muss Liverpool den „Barca-Mythos“ beschwören

Türöffner Origi

Liverpool spielte von Anfang an druckvoll und ging durch Origi, der einen in die Mitte abgelenkten Schuss sicher verwertete, in der siebenten Spielminute in Führung. Mit der Einwechslung Wijnaldums zur Halbzeit sollte das Comeback so richtig ins Rollen kommen. Nach einer flachen Flanke von Eigengewächs Trent Alexander-Arnold zog der Niederländer auf Höhe des Elfmeterpunktes ab und erzielte das 2:0. Nur zwei Minuten später schraubte er sich nach einer Flanke Xherdan Shaqiris hoch und besiegelte seinen Doppelpack.