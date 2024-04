Schlange bremst japanischen Schnellzug aus

In Shinkansen dürfen die Fahrgäste kleine Hunde, Katzen und andere Tiere wie Tauben transportieren. „Wir haben Regeln, die es verbieten, Schlangen in den Shinkansen mitzubringen. Wir überprüfen aber nicht das Gepäck der Passagiere“, sagte ein Bahnsprecher. Dass eine wild lebende Schlange an einem der Bahnhöfe selbstständig in den Zug gekrochen sei, sei aber „schwer vorstellbar.“