Österreich hofft auf ein Olympia-Märchen in Paris

Am 16. April wurde traditionell in der antiken Stätte von Olympia das olympische Feuer eröffnet, am 17. April sind es exakt 100 Tage bis zu den Spielen der 33. Olympiade in Paris. Für die „Krone“ ein Anlass, um kurz unsere heißesten Eisen auf Medaillen von 26. Juli bis 11. August unter die Lupe zu nehmen.