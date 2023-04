Indien und Russland planen Freihandelsabkommen

Es gebe eine Vorabverständigung über ein Freihandelsabkommen, sagte der indische Außenminister Subrahmanyam Jaishankar am Montag bei einer Veranstaltung in Neu-Delhi. Aufgrund der westlichen Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs will die russische Regierung ihre Handelsbeziehungen zu anderen Ländern ausbauen, vor allem in Asien.