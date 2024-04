Junge und Reiche sind grün, Teilerfolg für die FPÖ

Grüne und JA dominierten wohlhabende Viertel

Die FPÖ punktete einerseits in den Wohngebieten im Osten der Stadt, die über eine hohe Wohndichte und einen hohen Arbeiteranteil verfügen (24,6%) sowie in den Wohngebieten „einfacher“ Leute mit hohem Altbaubestand (24,9%). In den Wahlsprengeln mit stark unterdurchschnittlichem Einkommen war die FPÖ mit einem Stimmenanteil von 22,9 Prozent allen anderen Listen voraus. An der zweiten Stelle folgte die SPÖ mit 15,3 Prozent. In Wahlsprengeln mit stark überdurchschnittlichem Einkommen dominierten Grüne (22,4%) und Liste JA (20%)", heißt es in dem Bericht.