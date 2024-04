Karner zeigt tunesischem Amtskollegen die Donau

Das Ausbildungszentrum für Grenzschutzbeamte in Nefta an der Grenze zu Algerien ist im November 2023 gemeinsam eröffnet worden. Bisher fanden dort 26 Lehrgänge mit 214 Teilnehmer und 15 Schulungen mit 152 Personen statt. Das Zentrum soll in einem zweiten Schritt weiter ausgebaut werden, was ebenfalls Gegenstand der Gespräche war. Tunesien ist selbst als Transitland von illegaler Migration betroffen. Daher ist eine enge Kooperation im operativen Bereich zur Schlepperbekämpfung geplant. Dazu gibt es noch im April Arbeitsgespräche von Ermittlern und Polizisten in Wien.