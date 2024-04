Zwei neue Trainer! ÖSV leitet RTL-Umbruch ein

Wie der ÖSV am Dienstag weiters bekanntgab, tritt Harald Kirchmair die Nachfolge von Jürgen Kriechbaum als Nachwuchschef an, er war zuletzt Geschäftsführer und sportlicher Leiter der Ski-Mittelschule Neustift. „Harald verfügt über umfangreiche Erfahrung im Nachwuchsbereich, ist ein sehr umsichtiger Trainer und besitzt viel Know-how im organisatorischen Bereich!“, wird Herbert Mandl, Sportlicher Leiter Ski alpin, in der Aussendung zitiert.